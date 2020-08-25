تسريبات تكشفُ التصميم "الأنيق" لهواتف آيفون المقبلة

عرض موقع "ستيف أبل" التصميم المحتمل بقوة لهواتف آيفون المقبلة، استنادا إلى ما جرى تسريبه بشأن الأجهزة المرتقبة في أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بعد الإعلان رسميا عن تأخر طرح هواتف "آيفون 12" الذي ينتظره عشاق أجهزة آبل، لكنهم سيحصلون بنهاية المطاف على منتج أنيق.

وتستعد شركة "أبل" لطرح أربعة هواتف؛ وهي "آيفون 12" و"آيفون 12 بلاس" و"آيفون 12 برو" و"آيفون برو ماكس".

وأبرز تغيير في تصميم الهاتف هو أنه سيكون ذا حواف مستوية أو مستقيمة، فيما جرت العادة أن يكون "آيفون" بحواف معقوفة ودائرية، وفقا لسكاي نيوز عربيةز

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أما النسخ الأرخص سعرا من بين الأجهزة الأربعة، فستكون مصنوعة من الألمنيوم والزجاج اللامع في الجهة الخلفية من الهاتف.

في غضون ذلك، لن يشهد المكان المخصص لعدسات الكاميرا الخلفية تغييرا في هاتف آيفون الجديد، أي أن هذا الجانب سيكون شبيها بهواتف آيفون 11.

ويرجح خبراء أن تطرح "أبل" هواتف "آيفون 12" بكاميرا أكثر تطورا، لأن هذه الميزة تحظى بتركيز كبير من قبل من يشترون الهواتف الذكية.