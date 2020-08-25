رهف القنون تنشر صورة لامرأة عارية على ظهر نمر: مستعدة للقاء المجهول

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يزيد بن سلمان - شبوة - لا زالت الشابة السعودية رهف القنون، تطلق رسائلها المثيرة للجدل دون أن تضع حدًا لمقصدها من وراء تلك الرسائل خاصة بعد أن أصبح أغلبها يصب في إطار ندمها على اللجوء وفق متابعين، وهذه المرة يبدو أن القنون صُدمت في بعض البشر فما كان منها إلا أن تحدثت عن كونهم يرتدون أقنعة في معاملتهم. وسخرت رهف القنون، من خلال رسالة لها عبر خاصية الاستوري على "إنستغرام" من هؤلاء البشر بتساؤل عن عدم وضع الأشخاص صورة لأنفسهم وهم يرتدون قناعًا للوجه كصورة لملفاتهم الشخصية، متابعة أنها لا تستطيع سوى رؤية نصف الوجه!. Advertisements وكتبت رهف القنون: "لماذا يضع الأشخاص صورة لأنفسهم وهم يرتدون قناعا للوجه كصورة لملفاتهم الشخصية؟ لا أستطيع سوى رؤية نصف وجهك! دعنا لا نجعل هذا أمرا طبيعياً نحن بشر!". وشاركت رسالة أخرى أظهرت فيها صورة لحيوان وعلى ظهره امرأة "عارية" وعلقت عليها قائلة: "أنا أحب.. أنا مقيدة.. أنا أتحمل". وبعدها نشرت رهف القنون رسالة أخرى أكدت فيها أنها مستعدة للقاء المجهول، فيما اعتبره متابعون لها أن رسائلها غامضة لأنها لا تحدد ما تعاني منه.

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