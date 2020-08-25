قٌتل بـ 30 رصاصة بأمر من زوجته البرلمانية

وجهت الشرطة البرازيلية اتهاماً صريحاً إلى عضوة الكونغرس البرازيلي فلورديليس دي سوزا، بإصدار أمر بقتل زوجها القس أندرسون دو كارمو، والذي تلقى أكثر من 30 رصاصة، على يد مجهولين، في منزلهما في يونيو 2019.

وأفادت شرطة ولاية ريو دي جانيرو إنه تم توجيه الاتهام لأحد عشر شخصا فيما يتعلق بالجريمة.

وأوضح الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي، الذي تنتمي له البرلمانية، في بيان أن عضويتها ستُعلق على الفور، ومع تقدم الإجراءات ستُفصل من الحزب.

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وبينت الشرطة بأن لم يصدر حاليا أمر بالقبض على دي سوزا على أساس أنها تتمتع بـ"حصانة برلمانية" باعتبارها نائبة اتحادية منتخبة.

وكانت دي سوزا قد قالت في شهادتها للشرطة عقب الحادث إن زوجها قُتل في حادث سطو. كما أورد موقع "سكاي نيوز".

وأفادت الشرطة أنه تم إرسال نسخة من التحقيق مرفق به دليل الاتهامات للمجلس الأدنى للكونغرس، مشيراةً إلى إمكانية تجريدها من صفتها البرلمانية مما يسمح بمتابعة الإجراءات الجنائية.