شابة تستيقظ داخل "كيس الجثث" قبل تحنيطها بدقائق

اكتشفت شابة أمريكية تبلغ من العمر 20 عاماً ، أنها على قيد الحياة قبل فترة وجيزة من تحنيطها، إذ وجدت نفسها داخل "كيس الجثث" بدار الجنازات.

وقال محامي الأسرة، إن الشابة تيمشا بوشامب، أٌعلن وفاتها يوم الأحد الماضي في منزلها الكائن بأحد ضواحي مدينة ديترويت الأميركية، لكنها فتحت عينيها في دار للجنازات حيث كانت على وشك الدخول في عملية التحنيط.

وأضاف المحامي جيفري فيغر، في تصريح لقناة WXYZ التلفزيونية: "كانوا سيبدؤون في إزالة السوائل والدماء من جسدها"، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الإطفاء في منطقة ساوثفيلد أقرت بأنها "متورطة في مجموعة غريبة من الأحداث يوم الأحد.. بدأت عندما تم استدعاء طاقم طبي إلى منزل حيث تم الإبلاغ عن امرأة في العشرين من عمرها لا تستجيب". كما أورد موقع "سكاي نيوز".

وقالت الإدارة إن المسعفين حاولوا إنعاشها طوال 30 دقيقة، غير أنها لم تستجب لكافة محاولات الإنعاش، ثم استشاروا الطبيب في قسم الطوارئ.

وأضافت إدارة الإطفاء أن الطبيب "أعلن وفاة المريضة بناء على المعلومات الطبية المتوافرة" من مكان الحادث.

وبحسب الإدارة، قال مكتب الفحص الطبي في مقاطعة أوكلاند، من ناحيته، إنه يمكن تسليم الجثة إلى الأسرة دون تشريحها.

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ولكن بعد ذلك جاء الاكتشاف المذهل والمرعب، وذلك في دار "جيمس إتش كول" للجنازات في ديترويت: "كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة بعد أكثر من ساعة.. أكد موظفونا أنها كانت تتنفس" فسارعوا إلى الاتصال بطاقم الطوارئ.

وأوضح المحامي فيغر: "كانوا على وشك تحنيطها.. وهو الأمر الأكثر رعبا، لو لم ت فتح عينيها... هذا ما حدث حرفيا لتيمشا في دار الجنازات بعد أن فتحوا كيس الجثث، حيث وجدوها حية وعيناها مفتوحتان".

وقال المتحدث باسم مركز ديترويت الطبي بريان تيلور، إن بوشامب كانت في حالة حرجة ليلة الاثنين.

أما والدتها إيريكا لاتيمور فقالت لقناة WDIV "أعلن أحدهم وفاة طفلتي، رغم أنها لم تكن ميتة".

والجدير بالذكر أن تم فتح تحقيق في الواقعه من قبل إدارة الإطفاء في منطقة ساوثفيلد تحقيقا.

وأضحت الإطفاء بأن إدارتي الإطفاء والشرطة اتبعتا الإجراءات اللازمة عندما تم الإعلان عن وفاة تيمشا.