تراند اليوم : صيني يقتل 17 شخصا لإخفاء جريمة قتله والديه!!

شينخوا-الخليج 365/

قالت الشرطة إن مزارعا جنوب غربي الصين أقدم على قتل والديه وسبعة عشر من جيرانه بعد ذلك في محاولة لإخفاء جريمته، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أمس الجمعة.

وأوضحت "شينخوا أن تحقيقا أجرته الشرطة خلص إلى أن يانغ جينغ بي تشاجر مع والديه بسبب النقود مساء الأربعاء الماضي وقتلهما.

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ونقلت شينخوا عن مصادر في الشرطة في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين- حيث وقعت الجريمة- أن المزارع شرع بعد ذلك في قتل سبعة عشر من جيرانه في قرية ييما خوفا من أن توجه له اتهامات بالقتل.

غير أن شينخوا لم تحدد كيف قتل الشاب ويدعى يانغ (26 او 27 عاما) جيرانه المزارعين.

وألقت الشرطة القبض على الشاب في مدينة كون مينغ عاصمة المقاطعة على بعد مائتي كيلو متر من قريته أمس الخميس بعد العثور على الجثث في منازل مختلفة.