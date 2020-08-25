تراند اليوم : صورة: زوجة فادي الشامي (سمعو) باب الحارة “سبحان الخالق”

غزة-الخليج 365:

انتشرت صورة للنجم السوري فادي الهاشم الذي جسّد دور (سمعو) في (باب الحارة)، وقد عبّر الجمهور عن مدى اعجابهم بهذا الثنائي السوري، وتعتبر هذه الإطلالة هي الأولى لزوجة فادي على مواقع التواصل الإجتماعي.

شخصية (سمعو) هذا العام لاقت عدداً كبيراً من الإنتقادات، حيث كان سمعو مسلماً متشدداً حرّف القرآن وتبع شيخاً مدسوساً من الإنتداب الفرنسي، وتغيّر كثيراً بعد أن تعرض لغسل دماغي.

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فادي جسّد دوره ببراعة وأقنعنا بأنه مسلم متشدّد حتى كرهنا سيرته وشخصيته وتصّرفاته التي أساءت للإسلام والمرأة في المسلسل.

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