تراند اليوم : العاب فرايف friv العملاء ( أجمل العاب بنات لـ2016) ألعاب طبخ FRIV الجديدة

نعود معكم عشاق العاب بنات لنقدم لكم أفضل خمس ألعاب فرايف frivتعشقها البنات،فمن المعروف أن البنات دائما تبحث عن الأشياء الجميلة حتى عندما يتعلق الأمر بألعاب الهواتف الذكية، ومعظمهم النساء يفضلون الألعاب السهلة واللطيفة والمضحكة ،ولذلك نقدم لهن أفضل خميس العاب فرايف friv يمكن ممارستها ولعبها معنا.

1- البنت النجمة

يمكن للبنت أن تحدد الشخصية الخاصة بها وتكون الفتاة النجمة كما تريد أن تكون وتجد لنفسها وظيفة عارضة أزياء أو مغنية أو ممثلة ، والجزء الأفضل فى هذا اللعبة هو القدرة على التسوق وشراء الملابس والأحذية وغيرها من الملحقات لإعطاء الشخصية الخاصة بك الشكل الأفضل ،كما يمكن تحديد موعد لإقامة الحفلات.

2- قصة مخبز

لعبة تلاقى إهتمام العديد من البنات ويمكن اعتبارها “هوس إعداد كعكة”، فيمكن إعداد العديد من التصميمات لمخبز الأحلام مع أصدقائك ، وتتميز اللعبة بالقدرة على التفاعل مع ما يمكن إعداده من الكعك ،حيث يتم تقييم سعادة الزبائن مع الخدمة والحلويات اللذيذة ،ويمكن للفتاة فتح المخبز الخاص بها ، وتخصيص قائمة الطعام المفضلة، مع إمكانية التحديث مجانا وتنزيل الحلويات والزينة الجديدة كل أسبوع.

اقرأ أيضاً

3- شغف السوبر ماركت

Advertisements

يمكن للبنت أن تقدم الكثير من المنتجات لبيعها فى السوبر ماركت الخاص بك ،و”نيكى” هى الشخصية الرئيسية وتتواجد كمدير للمساعدة على إدارة العملاء وأحكامها ، وهناك بعض القواعد الرئيسية داخل اللعبة ، وتتكون من 50 مستوى ، تتنافس خلالهم مع خمسة محلات أخرى ويتوافد على المحل الخاص بك سبعة أنواع من العملاء ،ويتم إتاحة الزينة للمحل مع كل ترقية فى المستوى.

4- قصة الأزياء

سوف تمتلك الفتاة فى هذا اللعبة معرض لتصميم الأزياء وتستطيع تلبية متطلبات العملاء من التصميمات الحديثة، وتقدم اللعبةالاكسسوارات العصرية مع إمكانية تعديل التصميمات الخاصة بك وإظهار إبداعك، كما يمكن تحديث مستويات اللعبة مجانا.

5- لعبة الذاكرة

فى هذه اللعبة لديك بعض الرموز المعروفة أسفل العملات المعدنية ،لاختبار الذاكرة الخاصة بك ومع الفوز بالمستوى ،يمكنك مشاركة درجاتك العالية مع أصدقائك أيضا، وتتميز اللعبة بالسهولة ،وهناك 30 مستوى.

حيث يمكنكم الحصول عل الموقع ولعب العاب فريف مباشرة على الانترنت عبر هذا الرابط من هنـــــا دون تحميل واي مشاكل وتمتع بلعب Friv انت واصدقائك جميعاً انها فعلا احلى تجربة تستطيع ان تخوضها في العاب فراي