تراند اليوم : بالفيديو: عريس يطلق حبيبته بعد 15 دقيقة زواج

وكالات-الخليج 365:

الكثير من الرجال لا يطيقون التقيد بالحياة الزوجية والروتين العائلي، إلا أنهم على الأقل يحاولون إخفاء ذلك الشعور والتظاهر بالسعادة على الأقل أثناء حفل الزواج. لكن، بحسب مقطع الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يبدو أن هناك زوجا لم يتحمل الحياة الزوجية لأكثر من 15 دقيقة!

فبينما كان العروسان يحتفلان بعرسهما، وسط الأهل والأصدقاء، وبينما تمتلئ القاعة بالورود وأنغام الموسيقى الحالمة، جاء وقت تقطيع كعكة العرس وسط فرحة الأهل.

فبدأ العريس بإطعام عروسه الجميلة بينما تعزف الموسيقى الرومانسية، ثم جاء دور العروس لتطعم الزوج الشغوف.

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فأرادت العروس أن تمزح قليلاً مع وزجها فلم تطعمه على الفور، بل أخذت تقرب الحلوى من فمه ثم تبعدها ثم تكرر نفس المزحة، إلا أن تلك المزحة يبدو أنها انعكست بالسلب على الزوج الذي لم يتمالك غضبه وامتلأ غيظاً وضرب يد العروس، لتنتهي بذلك أقصر حياة زوجية حتى قبل أن تبدأ.

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ولم تشر الصحيفة إلى مكان ووقت الفيديو ولا إلى جنسية العروسين.