تراند اليوم : صورة:نوال الزغبي على التخت مع كلبتها!

وكالات-الخليج 365/

نشرت النجمة الذهبية نوال الزغبي صورة جديدة لها على الإنستغرام، مع كلبتها كيكي وهما تشاهدان فيديو كليب (عم بحكي مع حالي) الذي سيطرح بعد أيام قليلة.

نوال تواجدت في غرفة نومها وعلى تختها للمرة الأولى في حياتها، وقد نالت الصورة عدداً كبيراً من التعليقات من قبل محبي نوال الذين تخطوا لبنان إلى قارات العالم.

Advertisements

يذكر أن نوال كانت نشرت الصورة الأولى لحبيبها في الكليب، وأكدت أنه سيتضمن اتجاهاً جديداً لها على صعيد الصورة والقصة، وهو مغاير عما سبق وقدمته، وسيُشكل مفاجأة جميلة لمحبّيها.

اقرأ أيضاً