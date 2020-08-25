تراند اليوم : شارلي اببدو وحرية الفكر عربيا .. بقلم ربى عياش

شارلي اببدو وحرية الفكر عربيا

بقلم ربى عياش

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تتسارع الصراعات في مشرقنا العربي، فلا لغة إلا لغة البناد لتمتد بطرق عنيفة بأشكال الارهاب من تفجير وقتل وقطع رؤؤس.

يبدو المشهد حالك السواد ويتجه نحو المزيد من الكره والحقد ونكران وتصفية الاخر بدء من سب وشتائم ومعارك كلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليصل الى سفك الدماء بين مجموعات تختلف بالفكر والرؤية الأيديولوجية.

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ان الاختلاف في المجتمعات المتأخرة فكريا وحضاريا كان ولا زال مشكلة أزلية .. فهو صراع ممتد منذ زمن بعيد فالحكومة توقفك عن العمل ان قلت فيها ما لا يعجبها .. وابناء شعبك سيحللون قتلك انت وعائلتك ان اتبعت دينا غير دينهم او قلت في حزبهم ما لا يرضيهم او خااستوحش أكثر، ارتفع صوت السلاح بين أبناء الوطن الواحد بدلا من لغة الحوار الهادىء فأصبحنا شعوبا وقبائل نختلف على كل شيء.

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مشهد مؤسف جدا وحزين هذا الذي نواجهه اليوم وبدون الخوض في تفاصيل الأحداث المناطقية أعتقد أن أهم أسباب الصراع هو ال"لاءات" الثلاث المعتمدة من قبل الأطراف المتصارعه فكريا وعقائديا من حيث لا قبول للاخر ولا للمشاركة ولا الاحتكام لرأي الغالبية.

المشهد الأخير في الأردن هو حدث مؤسف ترجم مرة اخرى لغة القتل لإسكات الرأي الاخر وفي عدم وجود لغة للحوار بين الجماعات، فكيف لجهة ما أن تؤسس وتشرعن لنفسها القيام بعمل ما بدعوى تخوين أو تكفير الاخر دون أن يكون هناك عمل مضاد من نفس النوع.

ما لا تستوعبه المجتمعات المنغلقة والمتأخرة فكريا وثقافيا أن الأفكار لا تموت بموت الأشخاص بل تتجذر من خلال اعتبار الضحايا شهداء ورموز للأجيال القادمة.

داء متأصل في ثقافة مشرقنا و فكر مجتمعاتنا زز أودى بنا إلى الهلاك، إلى الخروج عن مسار الإنسانية، حيث

إن العنف القائم يهدد وجود مجتمعاتنا ولا يزيد إلا من بؤسنا بؤسا وما الحروب الأهلية التي عانت منها شعوب عبر التاريخ إلا أمثلة .. وفي النهاية سيجلس الفرقاء ككل مرة ليوقعوا معاهدات لإنهاء الحروب وتقسيم الغنائم والمصالح.

أرجوا من العقلاء إن بقي منهم أن يعملوا على نشر ثقافة الحوار واحترام الاخر ..لا بد لمجتمعاتنا أن تتحلى بالقليل من الانسانية لمواجهة مشاكلنا المهمة، فهناك آلاف القضايا التي نحن بحاجة للعمل سويا لمواجهتها فمن البطالة والانكماش الاقتصادي ومشاكل الاسكان ومشاكل المياه والاحتباس الحراري و الازدحام والاف الاف القضايا التي تنهك عالمنا .. تنهكنا جميعا يوميا، فنحن بحاجة لطرح إجابات هذه القضايا لنا ولأجيالنا القادمة.