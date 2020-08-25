تراند اليوم : العاب فرايف friv سونيك الجميلة( العاب بنات كراش ) 2016 ألعاب طبخ الزنجر

العاب فرايف friv سونيك الشخصية الكرتونية المحبوبة من الالعاب المميزة في العاب بنات والحصرية واستمتع بالمغامرات المتنوعه الشيقةمع لعبة سونيك السريع كرتون سوبر سونيك غى البداية ختر احد الابطال من سونيك واصدقاءه نكلز و كريمي و تيلز واستمتع بالمغامرات المتنوعه الشيقة .ويجب عليك في لعبة سونيك ان تساعد لاعبك على القضاء على الاشرار وتجاوز المراحل للفوز والمرور الى مراحل متقدمة من لعبة سونيك جاهزة للعب اون لاين بشكل مجاني طريقة اللعب باستخدام الاسهم والمسافة للقفز.

العب لعبة كاندي كراش ساجا الاصلية في العاب فرايف FRIVاون لاين كاملة بدون تحميل على العاب فلاش ببلاش مع اجمل لعبة لعام 2016 من العاب الذكاء العب واستمتع وشارك اصدقائك إلعب كاندي كراش Candy Crush عن طريق الماوس وهى عبارة عن مجموعة مربعات ذات الوان مختلفة والمطلوب منك هو تجميع المربعات المتشابهه فى لون واحد على الاقل ثلات مربعات متشابهة فى اللون ومتناسقة فى الترتيب ايضا وذلك قبل ان ينتهى بك الوقت حتى تستطيع تجميع جميع المربعات المتشابهه مع بعضها البعض تقوم بالتبديل بين أماكن الحلوى لكي تأتي ثلاث من الحلوى المتشابهة بجانب بعض , حاول تدبير أكبر عدد من الحلوى في مدة زمنية محددة لكي تنتقل للمستوى الذي يليه , لعبة مذهلة ورائعة من أجمل الألعاب على الانترنت هى لعبة اشتهرت كثيرا وتم تصميمها للهواتف ذات ميزة smart phone امثال سامسونج جلاكسى واى فون وغيرها من الهواتف السمارت فون الجديدة حتى بدات فى الظهور مجددا فى موقع الفيس بوك موقع التواصل الاجتماعى facebook.

ولدينا مع السنافر لعبة جديدة ومسلية وبسيطة وهى لعبة شرشبيل والبحث عن السنافر سوف يظهر لك صور مختبىءبداخلها السنافر الصغار ابحث عن سنفور مازح وسنفور قوى وسنفور كسلان ومغرور وسنفورة الدلوعة الجميلة ابحث عنهم فى كل مكان واستخدم العدسة المكبر وانقر بسرعة على السنفور الذى تجدة باستخدام الماوس العاب شرشبيل الشرير والسنافر الجميلة من العاب السنافر من اجمل العاب فلاش ببلاش العابها حصرى وحاول ان تجد اكبر عدد من السنافر وركز جيدا حتى تفوز فى اللعبةوالعب اكتر واكتر وع العاب حلوة جداجدا ومتنوعة.

ولعبه ماريوسوبر فلاش لعبة كل وقت وكل زمان ستظل دائما من الالعاب المميزة وقد كانت لعبة واحدة منذ القدم تلعب عن طريق البيليستيشن والاتارى اما الان فيوجد منها الانواع الكثيرة للبطل ماريو حتى اصبحت مجموعة العاب ماريو من اشهر الالعاب ولكن تظل لعبة ماريو القديمة اوماريو سوبر فلاش من الالعاب التى يحن لها كل محبى العاب ماريو وهى موجودة معنا اليوم وهى تعتبرمن الجدائد والحصريات على موقعنا ويجب عليك ان تساعد البطل mario على تجاوز كل المراحل والمرور الى مستويات متقدمة واكثر تشويق واكثر متعة مع كل المراحل وهدفه الاساسى هو الوصول الى الاميرة في اخر مرحلةويحررها من قبضة الوحش لكل محبي العاب ماريو العب الان لعبة ماريو سوبر فلاش وطريقة اللعب سهلة عن طريق الاسهم من احلى العاب فلاش ببلاش.

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ولعبة الدودة هي عبارة عن دودة تجري تحت ارض وتهاجم من يمشى فوق الارض من الحيوانات والبشر وتقتلهم وقد ظهرت لعبة الدودة الاصليةوتقوم بجمع العملات الذهبية متجنبه الوحوش التي تظهر علي الطريق او اطلاق النار عليها لقتلها حتي تصل الي خط النهاية وتفوز باللعبة وهذة اللعبة الموجودة معك الان تحمل نفس اسم لعبة الدودة ولكنها مختلفة وبطريقة جديدة.

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