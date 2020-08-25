تراند اليوم : رسائل رأس السنة الهجرية 2016 ، رسائل راس السنة الهجرية "الميلادية" الجديدة

رسائل راس لاسنة الهجرية 2016,مسجات ورسائل راس السنة الهجرية , رسائل راس لاسنة الهجرية ، فلقد أتى عام جديد هجري جديد سعيد عليكم وعلى الجميع ان شاء الله ويارب العام الهجري الجديد 1438 يكون عام مليء بالحب والخير والنصر والفرحة على امة محمد صلى الله عليه وسلم ويحقق فيها امنياتكم ودعواتكم وربنا يحفظ امة الاسلام بكل الخير وكل عام وانتم بخير.

أجمل رسائل عيد راس السنة الهجرية الجديدة 2017 كلها ساعات عام هجري يبقى فات وآخر آت وتداوم على الصلوات عام هجري سعيد كل ساعة كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وأنت بخير أهديك الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم عام 1438 وأيامه كلها ساعات ويبدا العام الهجري الجديد كل عام وانت طيب احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد الهجري من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اسأل الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية يارب البسمه تنور وجهك والفرحه تملا حياتك والايمان يعمرقلبك انت وكل من حولك اللهم ارزق هذاالغالي: .. مغفره بلاعذاب .. وجنه بلاحساب .. ورؤيه بلا حجاب يا رب إفتح لمن فتح رسالتي باب سروره ويسر أموره وإجعل الجنة أول وآخر مروره اللهم أرزق هذا الغالي مغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ورؤية بلا حجاب اسأل الله لك .. ضوء في ظلمه .. ركعه في صحه .. دمعه في خشيه .. ودعاء ومغفرة وجنه رسالة معطرة بذكر الله مبعوثة لأحلى خلق الله .. ينور دربك ويبارك يومك بإذن الله اللهم سخر له القلوب .. واحفظه من كل سوء .. واسعده ما تعاقب الشروق والغروب بارك الله فيك وعليك .. وحقق لك أمانيك .. وجعلك قرة عين والديك من قطع بك أوصله لا تقاطعه خل ربك راضي عنك برضاه يوم تحس بضيق وفراغ (ردد): لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالمين أروع القلوب قلب يخشى الله وأجمل الكلام ذكر الله وأنقى الحب الحب لله اللهم أذق قلب أخي برد عفوك و حلاوة حبك و افتح مسامع قلبه لذكرك الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنه يوعدني و يوعدك اسال الله لك رزق مريم وقصر اسيا وتقوى عائشة وقلب خديجة ورفقة فاطمة وجمال يوسف ومال قارون وحكمة لقمان وملك سليمان وصبر ايوب وعدل عمر وحياء عثمان ووجه على ومحبة الحبيب رسول الله (ص)وميعاد ال ياسر.