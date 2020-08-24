شاهد: إنقاذ شخص من بين فكي دب مفترس

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد لحظة مهاجمة دب مفترس لأحد سكان مدينة بهافانيباتنا الهندية.

وفي التفاصيل، تم إبلاغ الجهات المعنية بوجود دب مفترس بالمدينة، حيث وصلوا إلى المكان، بينما تجمع العديد من السكان المحليين لمشاهدة لحظة إلقاء القبض عليه.

ولكنه تمكن من الفرار، وقام بمهاجمة أحد الأشخاص بالقرب منه، حيث بدأ بعضه بشكل متوحش، ولكن بعض الأشخاص حملوا العصي وبدأوا بضربه لإنقاذ الشاب.

وبالفعل تمكنوا من انقاذه، بينما فر الدب الضخم من المكان، بعدها تمكنت السلطات من إلقاء القبض على الحيوان المفترس ولم يتم ذكر أي معلومات حول مصيره.