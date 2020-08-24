تراند اليوم : ما تفسير حلم الطلاق للمتزوجة !

هناك العديد من التفسيرات التي نبحث عنها في حياتنا اليومية ومنها تفسير حلم الطلاق للمتزوجة في المنام، حيث يشر حلم الطلاق بالغالب للمرأة المتزوجة في المنام إلى نهاية العلاقات الزوجية، والفقر والخسارة، وقد يشير إلى فقدان رابط صداقة قوية، ولكن جاء في تفسيرات بعض الشيوخ والعلماء ان الطلاق في المنام، ياتي تأكيداً على أن المرأة ستصبح قادرة على كفاية نفسها، وأستندوا في ذلك على دليل من القرآن الكريم، ولكن للطلاق درجات، ويتم تفسيره حسب ما جاء في المنام، ولكل درجة تفسير مُعين، في هذا مجلة إكتشفي سيدتي تفسير حلم الطلاق للمتزوجة بكل سياقاته .

تفسير حلم الطلاق للمتزوجة لابن سيرين

يقول إبن سيرين في تفسير حلم الطلاق للمتزوجة، أنه إذا رأى رجل متزوج في منامه أنه يطلق زوجته، دون عنف فإنه يدل على الرزق والغنى الواسع بإذن الله، لقوله تعالى “وإن ينفرقا يغن الله كلا من سعته”، أما من طلق زوجته أو إمرأته طلاق فيه رجعة أو ما يسمى بالطلاق الرجعي، فإنه يُعزل عن منصبه وعمله ويترك حرفته لفترة من الوقت أو بشكل دائم، أما في حال من يُطلق زوجته في منامه بشيء من التعصب والعنف فهو يفقد ماله ويخسره أو يفارقه أو يعزل عن مكانه في العمل أو يزول جاهه بين الناس.

والطلاق يدل على التعصب، وبشكل عام عند رأي كثير من مفسري الأحلام ومن بينهم اإن سيرين الذي يقول أن الطلاق،قد يدل على خسارة المال والفقر، حيث أن المرأة في حلم الرجل أو زوجته في منامه هي دلالة على ماله أو عمله أو حرثه ودنياه وسلطانه وجاهه وملكه، ومن كانت زوجته مريضة ورأى أنه يطلقها فإنها تموت بمرضها، كذلك من طلق زوجته طلاقا رجعيا قد يكون التفسير هو موت زوجته كما يفسره ابن سيرين لمن باع أو اعتق زوجته أو فارقها، أما الطلاق الكلي بلا رجعة أو الطلاق بالثلاث النهائي والفراق الأبدي في الحلم يدل على والخير والعافية والسلامة لزوجته أو تحسن تدبير بيته وأولاده، هذا والله أعلى وأعلم .