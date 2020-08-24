تراند اليوم : شاهد: فنانة مصرية تعلن خطوبتها رسمياً

القاهرة/ الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية نيلي كريم، جدلاً واسعاً حول حقيقة خطوبيتها وبين التأكيد بوجود علاقة حب تعيشها بالفترة الحالية حسمت الموضوع بشأن مسألة ارتباطها برجل أعمال، معلنة أن الخطوبة تمت بشكل رسمي.

وأكدت الفنانة نيلي في تصريح صحفي لها، أن الخطوبة تمت على رجل الأعمال عمر إسلام، في احتفالية مصغرة أقيمت على أحد الشواطئ الساحلية.

وأوضحت أن احتفالية الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط؛ وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكانت خطوبتها قد جاءت بعد أن جمعتها قصة حب برجل الأعمال عمر إسلام، وحدث بينهما تفاهم في وجهات النظر، لافتة إلى أن بعض المعلومات المتداولة عنه مغلوطة، من بينها “عُمره”.

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والجدير ذكره أن نيللي كريم سبق لها الزواج مرتين، ولديها أربعة أبناء: ولدان من زوجها الأول وبنتان من زوجها الثاني، الذي انفصلت عنه عام 2015



