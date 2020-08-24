شاهد: طفل عمره 3 سنوات ينقذ صديقه من الغرق

نشرت وسائل إعلام عربية، مقطع فيديو، يوثق لحظة إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات صديقه من الغرق في البرازيل.

ووقع الحادث في وقت سابق من هذا الشهر في منزل بمدينة إيتابيرونا، شمال ريو دي جانيرو، بينما كان الأطفال يلعبون بمفردهم قرب المسبح.

وتسلل إنريكي الذي يبلغ ثلاثة سنوات من العمر إلى المسبح دون أن تلاحظ والدته.

Advertisements

ويظهر مقطع الفيديو، كيف يشد الطفل لالتقاط شيء ما من المسبح ثم يقع فجأة، ولحسن الحظ كان صديقه آرثر دي أوليفيرا بجانبه وقد نظر أولا لإيجاد أحد من الكبار للمساعدة ثم أمسك بيد صديقه، ويساعده للخروج من المسبح.

وأهدت الشرطة المحلية البطل الصغير، الذي يحلم أن يكون شرطيا في المستقبل، بعض الحلوى وكرة سلة جدي