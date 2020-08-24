تراند اليوم : شاهد بالفيديو: "حفلة عراة" تثير غضب السعوديين ودعوات لفتح تحقيق

وكالات/ الخليج 365

أثارت مواقع التواصل الإجتماعي، ضجة واسعة، بعد تداول مقطع فيديو مصور لحفل يرتدي المشاركون فيه ملابس البحر، على أحد شواطئ مدينة الخبر في السعودية.

وعلق ناشطون على المشهد بـ " التعري الفاضح"، وأطلقوا هاشتاغ بعنوان "لبنانيون يتعرون في الخبر"، تصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة.

ولاقى المقطع رفض كثير من النشطاء، إن كان بسبب التوقيت الذي يأتي في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، أو إن كان بسبب اللباس.

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وطالب النشطاء الجهات المختصة باتخاذ الإجراء اللازمة، مشيرين إلى أن ما حصل يخالف قيم المجتمع وأنظمة الذوق العام في المملكة.

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