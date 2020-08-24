تراند اليوم : حساب المواطن تسجيل : طريقة التسجيل في حساب المواطن تسجيل حساب المواطن الدفعة الرابعة

نقدم لكم عبر موقع حساب المواطن السعودي طريقة التسجيل في حساب المواطن وكيفية حساب الدعم المستحق بعد التسجيل في حساب المواطن ،واليوم الأحد آخر موعد لتسجيل السعوديين في برنامج "حساب المواطن" ضمن دورة الدفع الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك من خلال البوابة، الإلكترونية على الرابط www.ca.gov.sa. ستطيع المستفيد من الدعم، الدخول على حسابه في بوابة البرنامج، والدخول علي خانة”ملخص الدفعات المالية”، و تظهر هذه الخدمة عدد الدفعات المستحقة، والمبلغ الإجمالي لكل مستفيد.

ويستطيع المستفيد معرفة المخصص للشهر الحالي، عن طريق المبلغ الإجمالي للثلاث دفعات، بالمقارنة مع ما تم صرف له في الشهرين الماضيين.

كان قد أعلن برنامج حساب المواطن، عن إيداعه لمخصصات هذا الشهر، وقرر أن يكون الإيداع في يوم الأحد القادم 11 فبراير2018 بدلا من السبت، لأن يوم السبت هو يوم الإجازة الأسبوعية للموظفين بالمملكة.

طريقة التسجيل في بوابة حساب المواطن:

1- قوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في بوابة حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال البيانات التالية:

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– رقم الهوية

– تاريخ الميلاد

– رقم الجوال

يرسل برنامج حساب المواطن رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم تتضمن كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

يقوم المتقدم بعد ذلك بتغيير كلمة المرور عبر بوابة حساب المواطن.

يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص وتعبئة جميع الحقول الخاصة بالبيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، والبيانات البنكية.

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بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل، ليتم دراسته لاحقًا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن اعتماد سياسات برنامج حساب المواطن، والتي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.

وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 من ديسمبر2017، وسيكون مصاحبًا معها الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.

وقد تم جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ابتداءً من دورة الدفع الثانية في شهر يناير 2018م.

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ويعتبر التسجيل في برنامج حساب المواطن فرصة للشباب، حيث أوضح البرنامج أنه في حال كان عمر المتقدمين فوق 24 سنة بإمكانهم التسجيل كفرد مستقل، ولا يتطلب منهم رفع مستندات، وفي حال كان العمر أقل من 24 سنة لابد من إثبات الاستقلالية في حال تم طلبها.

وأشار حساب المواطن إلى أن من كان عمره أكثر من 24 سنة ويسكن مع أسرته عليه إرفاق مستندين في حسابه لإتمام عملية التسجيل:

المستند الأول خاص بالمتقدم (صك ملكية أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء خاص بك)

المستند الثاني خاص بالعائلة (صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائلة) لإثبات الحالة.

ويمكن متابعة تفاصيل البرنامج عبر قنوات حساب المواطن الرسمية على موقع تويتر @citizenaccount والبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا) وللاستفسارات يمكن التواصل عبر حساب خدمة العملاء @Citizen_care أو مركز الاتصال على 19912.