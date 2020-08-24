تراند اليوم : بوابة حساب المواطن : رابط التسجيل في بوابة حساب المواطن الالكترونية ca.gov.sa

رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية 1439 وشروط التسجيل ، تسجيل دخول موقع حساب المواطن الرسمي من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa علي شبكة الإنترنت، هي الهدف المنشود أمام الألف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إما لإنهاء تحديث بيانات حساب مواطن، أو للتسجيل الجديد للاستفادة من الدفعة الثانية قبل غلق التسجيل عليها 16 ديسمبر المقبل., أوضح المهندس على الراجحي المدير العام لبرنامج الدعم الحكومي، أن وزارة العمل السعودية تودع قيمة ومقدار ما يستحقه مستفيدي حساب مواطن في الحسابات البنكية لرب الأسرة، وسيتاح من خلال رابط حاسبة حساب المواطن أو الحاسبة التقديرية لمبالغ الدعم التعرف على قيمة البدل لكل فرد.

كما وحددت ثلاثة عوامل تؤثر بشكل فعال على مقدار الدعم وألية الاستحقاق، وتلك العوامل شملت، أعمار وأعداد التابعين، والشريحة العمرية، والدخل الشهري للأسرة، وجميعها ترتبط بما جاء في شروط الأهلية .