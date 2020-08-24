تراند اليوم : دراسة طبية تحذر من أضرار الاستخدام المفرط للمسكنات

واشنطن/ الخليج 365

حذرت دراسة أميركية من الاستخدام المفرط لبعض المسكنات (الآيبوبروفين)، وأشكالا أخرى مما يعرف بمضادات الالتهاب اللاستيرويدية، الأمر الذي قد يؤدي لنزيف داخلي وأزمات قلبية.

وركزت الدراسة على أدوية مثل الآيبوبروفين "موترين وأدفيل"، أو أنواع أخرى من العقاقير اللاستيرويدية مثل الأسبرين والنابروكسين، مثل دواء "أليف"، والسليكوكسيب "سيليبركس"، وميلوكسيكام "موبيك"، والدايكلوفناك "فولتارين".

ووجدت الدراسة أن نحو 15 في المائة من البالغين الذين يتعاطون تلك العقاقير، يتخطون أقصى جرعة يومية موصى بها,

وقال ديفيد كوفمان من جامعة بوسطن وكبير الباحثين في الدراسة: "العقاقير اللاستيرويدية المضادة للالتهاب تعد من أكثر الأدوية شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة والعالم"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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وأردف: "قد يكون لهذه الأدوية آثار جانبية خطيرة تشمل حدوث نزيف بالجهاز الهضمي والأزمات القلبية، وكثيرا ما يتم تناولها دون إشراف طبي، لأن كثيرا منها متاح للبيع دون وصفة طبية".

ومن أجل إتمام الدراسة سجل 1326 شخصا، قالوا إنهم تناولوا الآيبوبروفين خلال الشهر السابق، معدل تناوله في مفكرة يومية للأدوية على الإنترنت وذلك على مدى أسبوع.

وقال الباحثون في دورية علم تأثير الأدوية وسلامة الدواء، إن جميع المشاركين تناولوا الآيبوبروفين خلال أسبوع بينهم 87 في المائة استخدموا الأنواع المتاحة دون وصفة علاجية.

وفي المجمل تناول 55 في المائة من المشاركين الآيبوبروفين 3 أيام على الأقل خلال الأسبوع واستخدمه 16 في المائة يوميا.

وتناول 37 في المائة من المشاركين عقارا واحدا آخر من العقاقير اللاستيرويدية المضادة للالتهاب، إلى جانب الآيبوبروفين. وكان أقل من نصف المشاركين يعرفون أن ما تناولوه ينتمي لهذه الفئة من العقاقير.

وقال ليفر فوخت من المركز الأكاديمي الطبي بجامعة أمستردام في هولندا، إن الأطباء قد ينصحون بتناول هذه العقاقير بسبب مشاكل بالعضلات أو أسباب أخرى، لكنها لا تلائم كثيرا من الأسباب التي تدفع المرضى لشرائها من الصيدليات.