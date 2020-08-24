تراند اليوم : بائعة المناديل التي فازت بالمركز الأول بماراثون جري ترفض التعاطف وتحلم بالطب

القاهرة/ المشرقنيوز

قالت لمياء حسن، مسؤولة اللجنة المنظمة للماراثون إنه قبل انطلاق الماراثون يتم تسجيل أسماء المشاركين مع سداد رسوم المسابقة، وفوجئت وقتها بالطفلة مروة من أبناء أسوان تطلب المشاركة، ولم يكن معها رسوم التسجيل، فسمح لها بالاشتراك، وسجلوا اسمها، حيث قالت لهم الطفلة بطريقة بريئة أريد أن أرمح (أجري) مع هؤلاء الأطفال.

وأضافت لمياء، لم تكن الطفلة حافية القدمين كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، بل خلعت حذاءها وانطلقت مع الأطفال للجري، وكانت المفاجأة أنها فازت بالمركز الأول في السباق، وفازت أيضا بلقب أفضل صورة.

من جانبه، قال مروان علاء الدين، أحد المشاركين في الماراثون والذي كان شاهدا على القصة منذ بدايتها وأول من نشرها على مواقع التواصل، إن مروة فاجأت الجميع بهذا الفوز، وسعد الجميع بذلك، حيث ارتبطت بصداقة كبيرة مع المشاركين، وكانت تنتظرهم منذ الصباح وتجلس معهم لساعات طويلة، مضيفا أنها تبيع المناديل لمساعدة أسرتها الصغيرة المكونة من والدها ووالدتها وطفلين.

وأضاف " أن والد مروة يعمل سائق مركب في النيل لاصطحاب السياح والراغبين في نزهة نيلية، وتساعده مروة بمواجهة نفقات الحياة، وكانت في قمة سعادتها عندما شاركت في الماراثون الذي انطلق على كورنيش أسوان وفازت بالجائزة.

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وقال إن الطفلة كانت عفيفة النفس وذكية ولماحة ومعتزة بنفسها كثيرا، ورغم فقرها كانت ترفض وبإصرار أن يدفع لها أحد ثمن مشروباتها، أو أن نمنحها نقودا كمساعدة، مضيفا أن أمنيتها أن تصبح طبيبة وتعالج أبناء منطقتها.

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وكشف مروان أنه فور أن نشر صور مروة على صفحته الخاصة على مواقع التواصل راجت بشكل مكثف وتفاعل معها الجميع،

وأصبحت الطفلة السمراء حديث الصباح والمساء في مصر