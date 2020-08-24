تراند اليوم : لبنان: قاضية مسيحية تحكم على 3 مسلمين أساءوا " للعذراء" بحفظ آل عمران

بيروت - الخليج 365

تناقل مغردون عرب خبرًا مفاده بأن قاضية لبنانية مسيحية أمرت 3 شبان مسلمين، متهمين بإهانة السيدة مريم عليها السلام، بحفظ قسم من سورة آل عمران كشرط لإطلاق سراحهم.

وفي أعقاب حفْظ المدعى عليهم الآيات الكريمة وتأكُّد القاضية من ذلك، تمّ إخلاء سبيلهم، علماً أنهم لم يمضوا أيّ ساعة في الزنزانة، بل قاموا بحفظ الآيات تحت حراسة أمنية قرب غرفة قاضي التحقيق التي شغلت الرأي العام اللبناني بتدبيرها الذي وُصف بأنه حكيمٌ وينمّ عن ثقافة عالية ويشجّع فعلياً على التسامُح.

ولاقى الخبر استحسان السياسيين في لبنان وانتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي احتفت بالقاضية عبر تدشين هاشتاغ حمل اسمها #جوسلين_متى.

وأشاد كل من رئيس الوزراء اللبناني الحالي والسابق، سعد الحريري ونجيب مقاتي، بالقاضية في تغريدة على حسابيهما على تويتر.

Advertisements

اقرأ أيضاً

ووصف مغردون قرار جوسلين بالحضاري، إذ لمسوا فيه درسًا لتعليم الشباب التسامح بين الأديان، وترسيخ الوئام والمحبة بين الطوائف.

ودعوا كل القضاة إلى حذو حذوها لافتين إلى أن التأديب أفضل من السجن في تقويم السلوك.

ويفرض القانون اللبناني عقوبات متعددة على كل من يثبت تطاوله على الأديان، إذ تصل العقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، على كل من يزدري الشعائر الدينية أو رموزها.

" بي بي سي"