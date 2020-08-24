تراند اليوم : عساف يحضر لأغنية خليجية ... بعد نجاح roll with it

الخليج 365/

صوّر الفنان محمد عساف ديو غنائياً منذ أسبوعين في دبي جمعه مع الفنان العالمي مساري، بعنوان "roll with it". وقال عساف عن هذا التعاون إنه تقاسم ومساري لحظات مرحة وممتعة أثناء تصوير الأغنية.

واعتبر عساف أن نجاحه ليس مجرد حظ وإنما توفيق من الله وبسبب وفاء وحب الجمهور، كاشفا أنه تمنى العمل بالصحافة إن لم يكن قد نجح فنيا.

وأشار إلى أنه يحضر لأغنية باللهجة الخليجية خلال شهر، لافتا إلى أنه يستمع لعدد من الفنانين الخليجيين، منهم رابح صقر وماجد المهندس، كما يستمع إلى معظم الفنانين العراقيين، وقد أحب أغنية "يا حب يا حب" لماجد المهندس وهي باللهجة الخليجية.

ويقول عساف إن من بين القِيم التي تأثر بها في قطاع غزّة حب الوطن والتمسك بالمبادئ والقيم والأصالة، وكشف عن مشروع تجديد أغنية من أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وسيتم ذلك خلال هذا العام.

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وعن التمثيل، أشار إلى أن العديد من العروضات التمثيلية قُدّمت له لكنه رفضها، لأن السيناريو لم يتناسب مع شخصيته.

وأكد محمد عساف أنه لا يعيش قصة حب حالياً ولا مواصفات عنده للحبيبة أو شريكة حياته، لكن من المهم أن تحمل في قلبها "حنيّة أمه".

وأضاف عساف أنه لو لم يكن فناناً لتمنى أن يعمل صحافياً، لأنه خريج كلية الإعلام.