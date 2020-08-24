تراند اليوم : رابط التسجيل في بوابة حساب المواطن الالكترونية ca.gov.sa

التسجيل في بوابة حساب المواطن، ينتظر كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، أن ترفع اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج حساب المواطن، كافة السياسات الخاصة ببرنامج حساب المواطن، وذلك إلى المقام السامي وذلك خلال الأسبوع الحالي من أجل اعتماد البرنامج.

حيث أكد المشرف العام على برنامج حساب المواطن ماجد العصيمي، في الفترة الماضية لأكثر من مرة التزام البرنامج برفع سياسات وآليات البرنامج قبل الأول من شهر مايو والذي يحل اليوم الإثنين إلى المقام السامي واعتماد آليات الصرف.

كما تشمل سياسات البرنامج التي سوف يتم رفعها إلى المقام السامي، الكشف عن إحصائيات المستحقين، ونسب الدعم المقترحة لبداية البرنامج الحالية، وطرق حساب الدخل وغيرها من السياسات الهامة في البرنامج وتفاصيل برنامج حساب المواطن.

وينتظر عقب إقرار سياسات برنامج حساب المواطن من المقام السامي، الكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي وتحديد موعد بدء صرف أولى الدفعات، حيث أكد المشرف العام على البرنامج أن عدد المسجلين في حساب المواطن قد وصل إلى 12 مليون مواطن ، وعدد الأسر يزيد على 3.5 مليون أسرة.

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التسجيل في حساب المواطن

أعلن المشرف العام على برنامج حساب المواطن، أن التسجيل في حساب المواطن مستمر ولن يتم إيقافه نهائياً في الوقت الحالي، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي تدعمها المملكة العربية السعودية من أجل التخفيف من وطأة الآثار الاقتصادية الحالية والناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود.

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التسجيل في حساب المواطن سهل ومبسط للغاية، حيث يمكن التسجيل في البرنامج عبر بوابة حساب المواطن من هنا الرسمية والتي أطلقتها وزارة العمل في الفترة الماضية.