تراند اليوم : شيخ سعودي وهابي يؤكد عدم ضرورة ارتداء السعوديات للعباءة

الرياض/ الخليج 365

قال شيخ وهابي سعودي يدعى عبد الله المطلق وهو عضو في مجلس كبار العلماء السعودي الرسمي انه لا ضرورة في ارتداء النساء السعوديات للعباءة الخليجية لان اكثر من تسعين بالمئة من النساء المسلمات في الدول الاسلامية الاخرى لا يرتدينها على حد قوله

يذكر انه تم اعتقال سيدة سعودية قبل عامين بسبب خلعها العباءة في الشارع الرئيسي في الرياض بعد تلقي الشرطة الدينية او ما يسمى هيئة الامر بالمعروف الرسمية شكوى بهذا الخصوص

من المعروف ان المؤسسة الدينية السعودية المؤيدة للاسرة الحاكمة التي كانت تعارض اية اصلاحات لا تتفق مع التفسير الوهابي الصارم للاسلام، شرعت في الفترة الاخيرة في الترويج للحملة التي يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحديث المجتمع السعودي ومنها قراره بالسماح للنساء بقيادة السيارات واقامة العروض الفنية والموسيقية