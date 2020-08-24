تراند اليوم : بوابة حساب المواطن : البوابة الالكترونية لحساب المواطن : من هنا الاسعتلام عن الدفعة 3 والتسجيل للدفعة 4

بوابة حساب المواطن , البوابة الالكترونية لحساب المواطن : بدأت بوابة حساب المواطن السعودي اليوم الأحد بصرف الدفعة الثالثة من الدعم ضمن منظمة حساب المواطن ،وفتحت التسجيل للراغبين في الالتحاق في الدفعة الرابعة من برنامج حساب المواطن عبر البوابة الالكترونية.

واليوم الأحد آخر موعد لتسجيل السعوديين في برنامج "حساب المواطن" ضمن دورة الدفع الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك من خلال البوابة، الإلكترونية على الرابط www.ca.gov.sa. ستطيع المستفيد من الدعم، الدخول على حسابه في بوابة البرنامج، والدخول علي خانة”ملخص الدفعات المالية”، و تظهر هذه الخدمة عدد الدفعات المستحقة، والمبلغ الإجمالي لكل مستفيد.

ويستطيع المستفيد معرفة المخصص للشهر الحالي، عن طريق المبلغ الإجمالي للثلاث دفعات، بالمقارنة مع ما تم صرف له في الشهرين الماضيين.

كان قد أعلن برنامج حساب المواطن، عن إيداعه لمخصصات هذا الشهر، وقرر أن يكون الإيداع في يوم الأحد القادم 11 فبراير2018 بدلا من السبت، لأن يوم السبت هو يوم الإجازة الأسبوعية للموظفين بالمملكة.

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وكان "حساب المواطن" قد كشف أن الدفعة الثالثة من الدعم سيجري إيداعها في حسابات المستحقين اليوم الأحد، بسبب توافق يوم العاشر من الشهر الميلادي مع يوم السبت.وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.وجدد "حساب المواطن" دعوته للمسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية.كما دعا البرنامج المتقدمين لزيارة حساباتهم في البوابة، لمعرفة نتيجة أهليتهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.يذكر أن ميزانية السعودية 2018 رصدت نحو 32 مليار ريال، بقيمة شهرية تقديرية تبلغ 2.5 مليار ريال، للإنفاق على حساب المواطن، وهو برنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.

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