تراند اليوم : سعودي يترجل عاريا في جدة مسلحا برشاش!

ألقت دوريات الأمن في جدة، أمس الخميس، القبض على رجل مسلح ترجل عاريا من سيارته وهاجم رجال الأمن وحاول استهداف محطة التزود بالوقود.

وقالت مصادر أمنية إن المسلح، كان يقود سيارته بسرعة ورعونة، معرضا سلامة العابرين للخطر. وأوضحت أنه عندما حاول رجال الأمن تطويقه، ترجل عاريا ملوحا بسلاح رشاش، عازما على إطلاق النار باتجاه رجال الأمن.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المسلح واصل تهديداته بالدخول في مواجهة مع رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف، ليتم نقله جريحا إلى المستشفى، ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن المسلح، البالغ من العمر 30 عاما، من أصحاب السوابق الجنائية، وقد عثرت الأجهزة الأمنية في سيارته على أوراق كتب عليها "أريد الموت"، وعند ضبطه كان يهذي بكلمات غير مفهومة.

المصدر: عكاظ

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