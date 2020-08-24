تراند اليوم : نيزك ضخم يقترب من كوكب الأرض ويصنف ضمن الأنواع الخطرة

الولايات المتحدة/ الخليج 365

يمر نيزك صنفته وكالة ناسا من الأنواع الخطرة، في مسافة قريبة من من كوكب الأرض، الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

والنيزك الذي يفوق الحوت الأزرق حجما ويطلق عليه 2018 CB تم اكتشافه يوم الأحد الماضي فقط. ومن المتوقع أن يظهر في نطاق يمثل خمس المسافة بين الأرض والقمر.

وتصنف وكالة ناسا النيازك بالخطرة إذا مرت في نطاق 7 ملايين و400 ألف كيلو متر، بينما يقترب هذا النيزك بمقدار 64 ألف كيلومترا فقط.

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ويتراوح حجم الكويكب بين 50 و 130 قدما (15 و 40 مترا)، بينما يحذر خبراء من أن نيزكا في هذا الحجم لا يقترب من الأرض سوى مرتين في العام.

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لكن ناسا أكدت أن النيزك لا يشكل تهديدا فعليا بالتصادم مع الأرض.