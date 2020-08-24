تراند اليوم : موقع المديرية العامة للدفاع المدني : نتائج الدفاع المدني , نتائج الدفاع المدني 1439

موقع المديرية العامة للدفاع المدني: نتائج الدفاع المدني, نتائج الدفاع المدني 1439, اسماء المقبولين في الدفاع المدني 1439, نتائج قبول الدفاع المدني 1439,وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن نتائج المقبولين مبدئياً للوظائف المعلن عنها لهذا العام 1439هـ من خلال الرابط الالكتروني لموقع المديرية www.998.gov.sa.

ودعت مديرية الدفاع المدني المقبولين مبدئياُ إلى الالتزام بتعليمات موعد المراجعة مصطحبين معم نموذج موعد المراجعه المطبوع من الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني في أيقونة ( الاستعلام عن النتيجة )، وأصل بطاقة الهوية الوطنية، وصورتين مكبرة منها، وأساس شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة، مع (3) صور منها مصدقة من (إدارة الإختبارات والقبول للثانوية العامة) أو الجهة التعليمية المشرفة عليها، وإحضار صورتين لكلٍ من المؤهلات الإضافية (الدبلوم، أو البكالوريوس) مع السجل الاكاديمي في حال تم تسجيل مؤهل أضافي أو شهادات الدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع مع الاساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها مــن الجهة المشرفة علـى المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – إدارة التعليم)، مع إحضار أصل رخصة القيادة العمومي لمن تقدم على وظائف ( قائد ومشغل آليات ) مع صورة واضحة منها، و(8) صور شخصية ملونة ذات خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل، مقاس

(4×6) مكشوف الرأس بالزي الوطني مع كتابة رقم التسلسل الظاهر في موقع الدفاع المدني وتسجيله خلف الصور، وإحضار ملف علاقي توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

وأكدت في إعلانها على ضرورة الالتزام بالحضور بالزي الرياضي وبدون الجزمة الرياضية لليوم الاول مع الاهتمام بالنظافة العامة وحلاقة شعر الرأس، والتقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم و التاريخ، لافتةً الانتباه إلى أن تأخر المتقدم للوظيفة أو عدم حضوره، سيكون سبباً كافياً لإلغاء طلبه التقديم على الوظيفة، علماً بان القبول المبدئي لا يعني قبولاً نهائياً للوظيفة، فيما شددت على منعها دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل، ومثل ذلك يمنع اصطحاب المرافقين، مشيرةً أن مخالفة هذه الشروط والضوابط يعني استبعاد المتقدم بشكل فوري.