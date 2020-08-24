تراند اليوم : هيفا بأسوأ إطلالاتها وبدون وصلات شعر – صورة

تفاجأ عدد من محبي النجمة اللبنانية هيفا_وهبي، بأحدث صور انتشرت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها بإطلالة غير موفقة نهائياً.

ظهرت هيفا في الصور وهي ترتدي ثوباً باللون الأسود، ولم تستعن هيفا بوصلات الشعر الاصطناعية وبدا شعرها قصيراً للغاية ومهملاً.

هيفا وهبي، كانت تقدمت بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.

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