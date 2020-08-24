تراند اليوم : سما المصري تسخر من شيرين .. فماذا حصل؟

القاهرة - الخليج 365

“ايه دا هو الشاويش عطية الله يرحمه كان متجوز الفنانة شيرين ولا ايه؟؟ ” بهذه العبارة فتحت الفنانة المصرية سما المصري باب الهجوم على نفسها، متعرضة لنقد لاذع من متابعي حسابها على تطبيق “أنستغرام “.

وكانت سما قامت بنشر العبارة أعلاه، مع صورة أرشيفية للفنان رياض القصبجي والمعروف دراميا بشخصية “الشاويش عطية” ومعه زوجته.

ومن بين عشرات التعليقات تعرضت سما المصري لانتقاد واسع لمحاولتها التعرض للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى، ومن أبرز تلك التعليقات ما خطه صاحب حساب باسم أكرم ، والذي كتب قائلا: “مركزة مع شرين اوى انتى ليه مش عارف؟ “.

Advertisements

بينما علق صاحب حساب آخر بالقول:” رغم اختلافي مع شيرين لكن مش واحده زيك اللي تغلط فيها “.

اقرأ أيضاً

ويذكر أن سما المصري كانت قد شنت هجوما مماثلا على شيرين عبد الوهاب في نوفمبر الماضي ،على خلفية أزمة شيرين التي عرفت بـحادثة “مشربتش من نيلها “، حيث كتبت سما، عبر حسابها على انستغرام ، مع صورة قديمة لشيرين “إن كنتوا نسيتوا اللي جرى، الله يرحم أيام الكحرتة”.



