تراند اليوم : استخراج نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الاول برقم الجلوس في كل محافظات العراق على موقع ناجح وموقع النجاح والسومرية نيوز وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط بالعراق، حيث نوفر اليكم رابط نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق برقم التسجيل والاسم موقع وزارة التربية العراقية بعدما أدي طلبة وطالبات الثالث المتوسط امتحاناتهم، هناك حالة من ترقب النتيجة من قبل الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور لنتائج الثالث المتوسط 2018 في جميع محافظات العراق ونتابع معكم لحظة بلحظة كما نقدم لكم كل ما هو جديد في نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق، وكان السيد وزير التربية العراقي الدكتور محمد إقبال الصيدلي يتابع نتائج الثالث المتوسط 2018 متابعة شخصية، كما قام الدكتور محمد إقبال بعد المتابعة لأعمال التصحيح بالتأكيد على أن العمل داخل الوزارة يجرى على قدم وساق مؤكدا أنه يوجد حالة تأهب للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان نتائج الثالث المتوسط 2018.

نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

والجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث المتوسط كانت تحريرية في جميع المواد بالإضافة إلى امتحانات شهرية للمواد جميعاً، والامتحانات الوزارية لنهاية العام، ويأمل جميع طلبة وطالبات الثالث المتوسط 2018 من تحقيق معدل جديد حتى يتمكنوا من استكمال الدراسة في المرحلة ما بعد الإعدادية ونتابع معكم نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الاول فى جميع محافظات العراق.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2018

وأكدت عدة مصادر داخل وزارة التربية العراقية أن موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط سيتم في بداية شهر يوليو الجارى، كما أكدت المصادر أن نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق ستبدأ في الظهور بشكل متتالي في جميع محافظات العراق ونتابع معكم اى اخبار جديد بخصوص الموعد الرسمي لظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق حيث سوف تظهر نتائج طلاب العراق بشكل متتابع على جميع محافظات العراق.

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والجدير بالذكر أنه تم معاقبة إدارة الممثليات في أربيل والسليمانية من قبل اللجنة المركزية في بغداد وذلك لتأخر مدارس كردستان من ارسال الدفاتر الامتحانية إلى اللجنة المركزية في بغداد.

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رابط نتيجة الثالث المتوسط 2018 العراق

يمكنكم الاطلاع ومعرفة اخر اخبار نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق فور ظهورها من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية 2018 ، كذلك سوف نرفق اليكم من خلال موقعنا، خلال ساعات رابط نتيجة كل محافظة على حدة، فور ظهورها فقط تابعونا وللحصول على النتيجة يقوم الطالب بإدخال البيانات التالية:

اسم الطالب

المحافظة

رقم الجلوس

وقمنا بتجميع روابط نتائج الثالث متوسط 2018 وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز