تراند اليوم : نتائج الثالث المتوسط 2018 في العراق موقع وزارة التربية العراقية نتائج النجف الثالث متوسط 2018

نتائج الثالث المتوسط 2018 في العراق موقع وزارة التربية والعراقية نتائج النجف الثالث متوسط 2018 رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بمحافظة النجف الدور الاول 2018، حيث يترقب الكثير من أبنائنا الطلبة والطالبات، وأولياء أمورهم، عن الإعلان الرسمي لنتائج الثالث متوسط في جمهورية العراق، ولكن الوزارة أكدت الي انها ستعلن في الساعات القليلة المقبلة عن النتائج، وذالك عبر موقع وزارة التربية العراقية.

كما وأكد مصدر مطلع في الوزارة الي ان الوزارة أنتهت من كافة إجرائات التصحيح ورصد الدرجات، وأنها في القريب العاجل ستعلن عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بمحافظة النجف الدور الاول 2018.

موقع وزارة التربية العراقية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط محافظة النجف 2018 الدور الأول

ان وزارة التربية العراقية أعلنت صباح اليوم في بيان لها، ان موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط بات قريباً جداً، ومن المقرر انه سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط في الايام القليلة المقبلة، ومن المحتمل ان تكون اخر الإسبوع الحالي، وسيتم إبلاغ الجميع فور توفر أي معلومات جديدة بخصوص النتائج، وتأكد الوزارة في البيان الي انها انهت كافة إجرائات التصحيح لكافة الطلاب وهذا يشير الي انها من المحتمل ان تعلن عن النتائج في الساعات القليلة المقبلة.

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الآن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2018 محافظة النجف

متابعينا الاعزاء بعد رصد ومتابعة كافة أخبار التعليم في جمهورية العراق، يسرنا أن نعلمكم أن نتائج الثالث متوسط الدور الاول، لن تظهر بعد، وان كل الأخبار المتداولة عبر المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست صحيحة، وتشيد الوزارة بكافة أبنائها الطلبة الي اللجوء الي الموقع الوزارة الرسمي والذي ستجدون رابطة أسفل مجلة، كما وتنوه الوزارة الي ان هناك بعض من المواقع الإخبارية الرسمية في الجمهورية هي فقط من ستقوم بنشر نتائج الثالث متوسط 2018، وذلك بأس من الوزارة حتي يتمكن الجميع من الحصول علي النتائج فور الإعلان عنها.

النتائج عبر موقع ناجح من هنا

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