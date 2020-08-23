تراند اليوم : موقع ناجح نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2018 ميسان برقم التسجيل

موقع ناجح نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2018 ميسان برقم التسجيل ،تترقب النفوس نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2018 محافظة ميسان وذلك بالتزامن مع اقتراب ساعة الصفر والإعلان الرسمي عن هذه النتيجة التي تهم طبقات عديدة من الطلاب والطالبات في الدولة العراقية، وعلى هذا فغن تفاصيل عديدة تحوم حول نتائج الصف الثالث تم تلقيها ونشرها منذ الصباح في شتى الصحف والمجلات العراقية والقنوات المحلية كذلك في إشارة إلى مدى الاهتمام الكبير من جانب الجهات الرسمية ووسائل الإعلام بهذه النتائج التي تعد فيصلية ومصيرية في حياة الطلاب والطالبات.

محافظة ميسان من المحافظات المعروفة في الدولة العراقية والتي تشهد اكتظاظ في أعداد الطلاب والطالبات الذين قاموا بالتقدم لامتحانات الصف الثالث المتوسط للعام 2018، حيث أكد المحافظ في هذه المنطقة أن النتائج سوف تكون في اليوم العاشر من هذا الشهر على أقل التقديرات، فيما لم يتم الإعلان المؤكد عن هذا الأمر سوى في بعض المناطق العراقية الأخرى، وبين مطرقة الترقب وسندان التخوف من نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2018 يسعى المحافظ لتهدئة الأوضاع عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك، ولكن يبدوا أن هذا الأمر لا جدوى منه في الوقت الذي أعلن وزارة التربية العراقية أن محافظة ميسان لم تتفوق على العام السابق بنسب الناجحين في نتائج امتحانات الثالث المتوسط لهذا العام.

محافظة ميسان كان لها ذكر في سياق ما اعلنت عنه وزارة التربية العراقية حيث أكدت الأخيرة أن نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2018 محافظة ميسان سوف تكون مطروحة في موقع وزارة التربية العراقية علاوة على موقع ناجح التعليمي وموقع السومرية نيوز، وعلى كل هذا الأمر من شانه أن يسهل مهمة التعرف على نتائج امتحانات الثالث المتوسط لعام 2018 على الطالبات والطلاب وأولياء الامور والهيئات التعليمية.

في ذات السياق نشير انه بإمكان كل الطلاب والطالبات التعليق على هذا الموضوع برقم التسجيل والإسم وذك اسم المحافظة ونحن بدورنا سنقوم وفور الإعلان عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2018 لمحافظة ميسان بإعلامكم بالنتائج التي حصلتم عليها على الغرار من اقتراب موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط المعلنة من جانب وزارة التربية العراقية بشكل رسمي.

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وقمنا بتجميع روابط نتائج الثالث متوسط 2018 وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز

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وزارة التربية العراقية، من هنا

صفحة وزارة التربية العراقية على الفيس بوك، من هنا

رابط موقع السومرية نيوز، من هنا

ويمكنكم ترك تعليق يحتوي على رقم الطالب والاسم وسوف نقوم بجلب نتائج الثالث متوسط 2018 فور ظهورها مباشرة، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفق لجميع الطلاب والطالبات.