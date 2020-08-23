تراند اليوم : أخبار الإنترنتأخبار قطاع الأعمال سبيس إكس تفوز بعقد عسكري لإطلاق قمر صناعي على متن صاروخ Falcon Heavy

فازت شركة سبيس إكس SpaceX بأول عقد عسكري لها وقيمته 130 مليون دولار لإرسال قمر صناعي تابع للقوات الجوية الأمريكية إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون هيفي Falcon Heavy، ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي المعروف باسم AFSPC-52 في عام 2020 من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا.

وبذلك تكون شركة سبيس إكس قد تفوقت على شركة ائتلاف الإطلاق المتحد ULA -وهي شركة أنشئت بالتعاون بين شركتي لوكهيد مارتن وبوينغ في عام 2006- والتي كانت تجهز لاستخدام صاروخ دلتا 4 الثقيل الخاص بها لإرسال هذا القمر الصناعي العسكري إلى الفضاء.

واحد من أهداف منافسة الشركات ضد بعضها البعض للفوز بعقود من هذا القبيل هو خفض التكاليف للحكومة. حيث قال الجنرال جون طومسون قائد مركز القوات الجوية وأنظمة الصواريخ: :إن منح عقد الإطلاق إلى سبيس إكس يناسب مهمة توفير قدرات فضائية مرنة بأسعار مقبولة لأمتنا مع الحفاظ على الوصول المضمون إلى الفضاء”. حيث يبلغ متوسط سعر إطلاق دلتا 4 نحو 350 مليون دولار ولم يتم بناء الصاروخ الثقيل من ناسا حتى الآن.

ومن جهتها قالت غوين شوتويل رئيسة ومديرة العمليات في سبيس إكس: “إن الشركة يشرفها اختيار القوات الجوية لصاروخ فالكون هيفي لإطلاق القمر الصناعي AFSPC-52، وإن هذا العقد يشير إلى ثقة الجيش الأمريكي في الشركة”.

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ومن خلال منح عقد الإطلاق هذا إلى شركة سبيس إكس تمنح القوات الجوية الأمريكية الشركة تصويتًا بالثقة في صاروخ فالكون هيفي الذي تم إطلاقه مرة واحدة فقط حتى الآن، وكان أول إطلاق له قد تم بنجاح في شهر فبراير الماضي بعد سبع سنوات من التطوير والاختبارات.

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يأتي استعداد القوات الجوية الأمريكية USAF للاستفادة من الصاروخ الجديد كإنهاء للعملية التي طال أمدها، والتي مرت بها سبيس إكس للحصول على اعتماد صواريخ فالكون 9 للبعثات العسكرية. حيث أمضت سبيس إكس حوالي عامين وأنفقت على الأقل 60 مليون دولار وأقامت دعوى قضائية ضد القوات الجوية الأمريكية للحصول على شهادة عسكرية لاعتماد صواريخ فالكون 9 -وقد تم إسقاط الدعوى قبل بضعة أشهر من التصديق- ومنذ ذلك الحين فازت سبيس إكس بخمسة عقود سابقة بعد أن تم اعتماد صواريخها للقيام بمهام عسكرية.

الجدير بالذكر أن صاروخ Falcon Heavy ليس أرخص فقط في سعر الإطلاق بل هو أيضاً أكبر وأقوى صاروخ في العالم، حيث يمكنه أن يطلق أكثر من ضعف الحمولة التي يطلقها أي صاروخ آخر في العالم، مما يجعله متميزًا عن منافسيه وبناء عليه تحاول شركة سبيس إكس الاستحواذ على عقود عمليات الإطلاق التجاري لكل من مشاريع وكالات الفضاء والمؤسسات الرسمية.

لم تقم سبيس إكس حتى الآن بتحديد موعد ثابت للإطلاق الثاني لصاروخ فالكون هيفي. حيث قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة في شهر فبراير الماضي: “إن الأمر سيستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر”. وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون تم تأجيله إلى شهر أكتوبر وفقًا لتقرير صدر مؤخرا من فلوريدا اليوم. فهذه المهمة سترسل أكثر من عشرين قمر صناعي أصغر إلى الفضاء. ومن المقرر أن يقوم بإطلاق ثالث في نهاية العام.

وقد صرح إيلون ماسك في شهر فبراير الماضي “قد كلف فالكون هيفي شركة سبيس إكس 500 مليون دولار من أجل تشييده وتطويره”. ولكن مع الخصم الذي يقدمه برنامج سبيس إكس لأسعار الإطلاق مقارنة بالمنافسين مثل ائتلاف الإطلاق المتحد ULA، فإنه لا يزال من المتوقع أن يجني الصاروخ العملاق المزيد من الأرباح ما دام هناك عملاء بحاجة إليه.