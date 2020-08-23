تراند اليوم : هاتف OPPO Find X.. أين اختفت الكاميرا الأمامية والخلفية؟!

تصميم جديد للهاتف يتخلى عن الـNotch

تكشف النظرة الأولى على هاتف أوبو OPPO Find X عن تغير جذري في شكل الكاميرتين الأمامية والخلفية وشاشة العرض بالهاتف، فقد أصبحت الشاشة تحتل نسبة 93.8% من الهاتف، متفوقة على نسبة 91.24% التي حققها هاتف “فيفو نكس” Vivo Nex، الذي صدر قبل أسبوعين تقريبا.

أما الكاميرا فقد أصبحت مخفية بالكامل، فيبدو هاتف OPPO Find X وكأنه صُمم بدون كاميرا أمامية وخلفية، لكن بمجرد فتح الهاتف وتشغيل تطبيق الكاميرا، يتحرك الجزء العلوي من الهاتف آليا ليكشف عن كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل، وكاميرا مزدوجة خلفية بدقة 16 و20 ميجابكسل، وعند إغلاق تطبيق الكاميرا، يعود الجزء العلوي للاختفاء مجددا داخل الهاتف، في زمن لا يتعد 0.5 ثانية.

ويشبه هاتف OPPO Find X في تصميمه وحوافه هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S9 Plus إلى حد كبير، فالجوانب منحنية ومستديرة، ووجه وظهر الهاتف من الزجاج المنحني.

وسمح الابتكار الجديد وغير المعتاد في وضع الكاميرا، أن يتخلى هاتف OPPO Find X عن الـNotch، وهو الجزء المستطيل العلوي من الهاتف الذي تم اقتطاعه من الشاشة لوضع الكاميرا الأمامية، كما في هاتف أبل آيفون Apple iPhone X، والذي تحفظ عليه كثير من المستخدمين.

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ولا يحتوي هاتف OPPO Find X على خاصية بصمة الأصابع، لكنه استعاض عنها بميزة التعرف على الوجوه عبر خاصية الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد للوجوه، والمدمج داخل الجزء المتحرك العلوي للكاميرا الأمامية.

إلى جانب التصميم المميز والمتفرد لهاتف OPPO Find X، حرصت الشركة المصنعة على استخدام جميع المزايا والمواصفات المتوقعة من هاتف ذكي في عام 2018، فالمعالج قوي من نوع كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 845، وذاكرة الوصول العشوائي جيدة للغاية (8 جيجابايت)، ومساحة التخزين الداخلية تبلغ 256 جيجابايت، والبطارية بسعة 3,730 مللي أمبير ساعة مع خاصية VOOC للشحن السريع، أما نظام تشغيل هاتف OPPO Find X فهو أندرويد أوريو Android Oreo 8.1.

مواصفات هاتف OPPO Find X

نظام التشغيل: أندرويد أوريو 8.1 (واجهة تشغيل بنظام OPPO Color OS 5.1)

مساحة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت

الشاشة: 6.42 بوصة، من نوع AMOLED، 16 مليون لون

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الاتصال الهاتفي: شريحتي اتصال من نوع Nano-SIM

الكاميرا الأمامية: 25 ميجابكسل (f/2.0)

الكاميرا الخلفية: مزدوجة، 16 ميجابكسل (f/2.0, PDAF, OIS) + 20 ميجابكسل (f/2.2)

البطارية: 3,730 مللي أمبير ساعة، خاصية الشحن السريع VOOC

موعد الإصدار بالأسواق: أغسطس 2018

السعر المتوقع: 1,000 يورو تقريبا (21 ألف جنيه مصري تقريبا)

عيوب هاتف OPPO Find X

(1) لا يوجد منفذ بالهاتف لتركيب ذاكرة إضافية به.

(2) لا يوجد بالهاتف منفذ سماعات 3.5 mm.

(3) لا يحتوي الهاتف على راديو FM.

(4) لا يوجد بالهاتف مستشعر بصمة الأصابع.

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