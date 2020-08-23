تراند اليوم : الرئيسية فنون زووم وليد فواز يكشف لـ"مصراوي" عن تفاصيل شهر العسل مع مي سليم

عقد الفنان وليد فواز قرانه ظهر اليوم على الفنانة الأردنية مي سليم، وسط حضور أقارب العروسين بمكتب توثيق الزواج.

وكشف "فواز" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه من المقرر أن يسافر برفقة زوجته خلال هذه الأيام إلى أوروبا لقضاء شهر العسل هناك، وبعد العودة سيقيم العروسين حفلًا صغيرًا بالساحل الشمالي، يقتصر على أسرتهما وأصدقائهما المقربين.

وأعرب وليد فواز عن سعادته بزواجه من مي، قائلًا عنها إنها إنسانة طيبة، لافتًا إلى أن الله استجاب دعاء والدته له، بهذه الزيجة.

ولم يحسم الفنان الشاب فكرة إقامة حفل زفاف كبير يحضره عدد كبير من النجوم والمشاهير، من عدمها.

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يُذكر أن وليد ومي توجها بعد عقد القران إلى أحد محال المجوهرات لشراء خاتم الزواج.

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ونشأت قصة الحب بين فواز ومي، في مسلسل "الرحلة" الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع، وأميرة العايدي، إيهاب فهمي، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال محمد مهران، وغيرهم، وهو قصة نور شيشكلي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي.