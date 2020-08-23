تراند اليوم : كأس العالم: اتحاد الكرة المصري يشاطر المصريين الحزن "ولكنه أول تمثيل لنا منذ 28 عاما"، وإيرباص خائفة من البريكست

غزة: القوات الإسرائيلية تطلق النار على متظاهرين يشاركون في احتجاجات "مسيرة العودة" الأسبوعية
أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين بدأوا في التوافد على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للتظاهر في إطار الجمعة الثالثة عشرة لما يُعرف بمسيرات العودة الكبرى.
وأطلق المنظمون اسم "جمعة الوفاء للجرحى" على تظاهرات اليوم، التي استبقتها السلطات الإسرائيلية بتهديدات باستهداف المتظاهرين الذين يطلقون طائرات ورقية وبالونات تحمل شعلات نارية حارقة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي.
وقد شهدت تظاهرات الأسابيع الماضية مقتل أكثر من مئة وثلاثينفلسطينياً.