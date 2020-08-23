شاهد: معركة حامية الوطيس بين نمس جائع وأفعى الكوبرا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق معركة حامية الوطيس بين نمس وأفعى كوبرا في الغابات في الهند.

ويظهر في الفيديو الذي نشره موظف خدمة الغابات في الهند عبد الكيمو في حسابه على "تويتر" كيف يهاجم النمس الجائع أفعى الكوبرا وبعد عدو محاولات تنتهي المعركة بانتصار النمس وقتل الأفعى.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد أكثر من سبعة آلاف مشاهدة، وانهالت التعليقات حيث كتب أحد المستخدمين: "المعركة من أجل البقاء".

وعلق مستخدم آخر: "نعم، دع الطبيعة تعيش وفقًا لقوانينها الخاصة".