وفاة فنان مغربي شهير بفيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأحد، وفاة الفنان المغربي أحمد بادوج، عن عمر يناهز 70 عاما؛ جراء مضاعفات صحية ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودخل بادوج مستشفى الحسن الثاني في مدينة أغادير، قبل أيام بعد وعكة صحية ألمت به، إذ تبين بعد إجرائه الفحوص أنه مصاب بفيروس كورونا.

ونعى عدد من الفنانين المغاربة أحمد بادوج، معتبرين فقدانه ”صدمة كبيرة“ و“خسارة“ للساحة الفنية المغربية.

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وأسس الراحل أول فرقة أمازيغية للمسرح في المملكة تدعى ”أمنار ومر“، وذلك بعدما انتقل إلى مدينة إنزكان قرب أغادير سنة 1972، وانضم إلى ”جمعية تيفاوين“ سنة 1985، التي تألق معها في مجال التمثيل المسرحي وذلك بعدما شارك بأعماله الفنية مع عدة فرق مسرحية.

وشارك بادوج بأدائه المتميز في العديد من الأفلام الناجحة إلى جانب نخبة من أهرام السينما المغربية، كما خلد اسمه في مسرحية ”100 مليون“ الناجحة.

وفي العام 1989 شارك الراحل في تصوير أول فيلم أمازيغي في المغرب بعنوان ”تمغازت ن وورغ“، فضلا عن تأليف وإخراج مجموعة من الأعمال الفنية.