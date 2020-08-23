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تعرضت الفنانة دومينيك حوراني لهجوم عنيف من قبل متابعيها عبر السوشال ميديا بسبب إطلالتها التي اختارتها للتعبير عن صدمتها تجاه ما حدث في لبنان من انفجار دمر العاصمة بيروت وخلّف وراءه مئات القتلى وآلاف الجرحى والمشردين.
ونشرت دومينيك عبر حسابها على إنستغرام، صورة لها وهي ترتدي جاكيت سوداء مفتوحة أظهرت معظم مفاتن جسدها حيث أنها لم تكن ترتدي "حمّالة صدر"، وعلقت قائلة :"كيف معنوياتكم.. اعتقد اني بعدني تحت تأثير الصدمة؟".
وانهالت عليها الانتقادات، إذ علق أحد المتابعين: "واضح كثير من الصدمة نسيتي السوتيان بتاعتك.. اعتقد بعد كام يوم راح تنزعي ملابسك كلها وتقولي صدمة.. ماتوا الناس شرفاء متسترين ومابقى غير اللي مثلك".
وأضاف آخر: "والله عيب هاد صورة تعبري بيها عن حزنك على بيروت لأجل هيك ماراح يقوملنا وطن.. لبسه إسود علي اللي ماتوا وبدون سوتيان على اللي عاشوا".
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : دومينيك حوراني بدون "حمّالة صدر" وما زالت تحت تأثير الصدمة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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