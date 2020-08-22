تراند اليوم : الجهاد الإسلامي تعلن النفير العام وتدرس الخيارات للرد على العدوان الإسرائيلي

قطاع غزة- الخليج 365:

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الاثنين أن "جميع خيارات الرد ستكون أمامنا مفتوحة" عقب الاستهداف الإسرائيلي لنفق للمقاومة أدى إلى استشهاد عدد من المقاومين.

ونعت السرايا في بيان صحفي لها، أربعة من قادتها ومجاهديها هم: عرفات أبو مرشد قائد لواء الوسطى في السرايا، ونائبه حسن حسنين، والمجاهدين عمر نصار الفليت وأحمد خليل أبو عرمانه.

وحيت السرايا "روح البذل والعطاء التي كانت حاضرة لدى أخوة الدم والسلاح في كتائب القسام والمجاهدين الأبرار الشهيدان مصباح فايق شبير ومحمد مروان الآغا من أبطال الكتائب الذين قضوا على ذات الدرب".

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وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء "لن تذهب هدرا وأن جميع خيارات الرد ستكون أمامنا مفتوحة".

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من جهتها أوردت قناة فلسطين اليوم أن سرايا القدس أعلنت النفير العام في صفوف عناصرها.