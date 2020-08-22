تراند اليوم : مسلسل أنت وطني جميع الحلقات .. مسلسل انت وطني الحلقة الجديدة أونلاين

مسلسل أنت وطني هو مسلسل تاريخي يجمع بين الإثارة والأحداث الحقيقية التي تسردها أحداث المسلسل بأسلوب شيق وجذاب حول حرب الاستقلال التركية ويجمع المسلسل بين مجموعة من الشخصيات الحقيقية والشخصيات الخيالية التي تعكس وتسرد قصة تلك الحرب.

الرومانسية لها مكان بارز في أحداث مسلسل أنت وطني الذي يلعب فيه خالد أرجنتش دور جندي يدعى "جودت" وتلعب برجوزار كوريل دور زوجته "عزيزة"برفقة أطفالهما الثلاثة.

وتبدأ أولى حلقات المسلسل بأحداث احتلال مدينة إزمير التركية وحرب البلقان الأولى التي وقعت في الفترة من عام 1912 وحتى عام 1913 من وجهة نظر القائد العسكري جودت وزوجته الجميلة عزيزة.

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