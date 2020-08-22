تراند اليوم : السجن 3 سنوات لإعلامية مصرية تروج للحمل من دون زواج (فيديو)

القاهرة - الخليج 365

في حادثة قضائية، أصدرت محكمة مصرية حكما بحبس الإعلامية دعاء سيد صلاح.

ووفق ما نقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الإعلامية التي تقدم برنامج “دودي شو”، على قناة “النهار” ستسجن مدة 3 سنوات، وستدفع تعويضا قيمته 10 آلاف جنيه، بعد أن عمدت على الترويج للحمل من دون زواج.

اقرأ أيضاً

Advertisements

وفي حلقة لها بعنوان: “اشتري راجل”، قدمت الإعلامية حلولا للفتيات للحمل من دون زواج، وهو ما اعتبرته المحكمة القضائية هدما لقيم المجتمع وخدشا للحياء.

وشرحت المذيعة في برنامجها، كيفية أن تكون الفتاة أمًّا عزباء لو أرادت، ويمكنها الاتفاق مع رجل لغرض الحمل فقط، وذلك بمجرد الحصول على مبلغ مالي ثم ينفصلان