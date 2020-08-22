شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت الفنانة المصرية هبة مجدي، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة من أرشيفها لفتت أنظار الكثير من المتابعين وظهرت فيها طفلة تقف على أحد المسارح.

وتعليقاً كتبت: "وقفتي علي المسرح و تشجيع أبويا وأمي ليا من الطفولة هي أجمل ذكريات في عمري ومؤثرة في حياتي وطموحي وعمري ما هنسى التعب اللي تعبوه عشاني لأني بجني رصيده حالياً. الحمد لله" وفق (مجلة لها).

واثارت بهذا في ساعات قليلة جداً اهتمام أكثر منة 175 ألف متابع قارنوا بين شكلها في الماضي وذلك الحالي ورأى بعضهم أنها ما زالت تحافظ على ملامحها البريئة.

Advertisements

ويشار إلى أن النجمة حذرت في وقت سابق من انتشار حساب مزيف يحمل اسمها على "تويتر". وعلقت على هذا في حديث خاص لـ"لها" وقالت: "ليس لي أي حساب على تويتر وما يعلنه ذلك الحساب على اسمي لا أعرف عنه أي شيء".

وأضافت: "فوجئت بأن هذا الحساب المزيف ينشر من وقت لآخر صوراً وأحياناً بشكل يومي، بالإضافة إلى صور لي مع أصدقائي من الفنانين".

