تراند اليوم : نتيجة الدبلومات الفنية 2016 زراعي صناعي تجاري موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2016 وعتمد وزير التربية والتعليم الفني الدكتور هلالي الشربيني النتيجة صباح الخميس، بعد أن انتهت كنترولات الدبلومات الفنية بجميع المحافظات من تصحيح امتحانات شهادة التعليم الفني بجميع فروعها وشعبها الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وبدأت عمليات المراجعة النهائية للنتائج استعداداً لعرض النتيجة على السيد وزير التربية والتعليم الدكتور “الهلالي الشربيني” لاعتمادها رسمياً.

سوف نقوم بمتابعة كافة أخبار نتيجة الدبلومات يوميا وأولا بأول، حتى يتم اعتماد النتيجة وظهورها، وسوف نقوم بتوفير خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات لجميع الشعب وجميع الطلاب، فقط ضع رقم جلوسك في تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالرد عليك في الحال.

حيث تم نشر النتائج منذ إنهاء طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بأقسامها الثلاثة الصناعي والتجاري والزراعي في جميع محافظات الجمهورية لامتحانات اخر العام 2015/2016 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم حتى تلك اللحظة نسب النجاح فى نتيجة الدبلومات الفنية بمختلف الشعب الصناعية والتجارية والزراعية، تم تحديد موعد لإعلانها فى خلال أيام على موقع وزارة التعليم الفنى.

وسيتم نشر نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2016 على بوابة التعليم الفنى فى الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، والتى يتم تحديدها فور اعتماد نسب النجاح فى الدبلومات الصناعية، التجارية، الزراعية لنظام الثلاث والخمس سنوات بالدبلوم.

فقد بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الامتحانات في يوم السبت الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي ومنذ انتهاء فترة الامتحانات وهم منتظرين اعلان اعتماد النتيجة، حتي يتعرف كل طالب وكل طالبة علي درجاته التي حصل عليها في المواد الدراسية المقررة عليهم والمجموع الكلي ايضا.

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وسيتم نشر نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2016 على بوابة التعليم الفنى فى الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، والتى يتم تحديدها فور اعتماد نسب النجاح فى الدبلومات الصناعية، التجارية، الزراعية لنظام الثلاث والخمس سنوات بالدبلوم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2016 محافظة البحيرة

وحسب ما اعلنته وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بجميع اقسامها الصناعي والتجاري والزراعي في جميع محافظات الجمهورية من قبل السيد الوزير الهلالي الشربيني اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو، علي ان يتم اعلانها علي شبكة الإنترنت في اول شهر يوليو.

وسوف يضم الاعتماد اليوم نتيجة الدبلومات الفنية بنظاميها نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات ايضا، وبعدها سوف يتم رفع كشوف النتيجة علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم علي شبكة الإنترنت لتسهيل الاستعلام عن النتيجة بدل من معرفتها من المدرسة التابع لها الطالب الأمر الذي سوف يستغرق الكثير من الوقت والجهد.

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بوابة التعليم الفني:

يقدم الموقع الإلكتروني الخاص بطلبة التعليم الفنى الثانوي نتيجة الدبلومات الفنية بمجرد إعلانها بالمؤتمر الصحفى لشهادة التعليم الفنى الثانوى، وذلك عن طريق رقم الجلوس لكل طالب تابع للتعليم الفنى بمصر، حيث تقدم البوابة خدمات أخرى للطلاب منها متابعة لأرقام الجلوس والإمتحانات وتسجيل استمارة الدبلومات.

ويمكن متابعة الموقع الإلكتروني على هذا الرابط

http://fany.moe.gov.eg/

اليوم السابع نتيجة الدبلوم الفنى:

يقدم موقع اليوم السابع تغطية مستمرة على أخبار الدبلومات الفنية بمصر، حيث نقل مصدر خاص به بأن الثلاثاء موعد لعرض نتيجة الدبلومات الفنية على وزير التربية والتعليم لاعتماد نسب النجاح فقط بها، على أن يتم تحديد موعد لإعلانها فى وقت لاحق ولكنه قريب جدا.

كما سيقدم لكم اليوم السابع رابط مباشر للبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2016 برقم الجلوس وذلك فور اعلانها رسميا يمكن من خلاله الإطلاع على درجات الدبلوم الفنى التجارى والصناعى والزراعى والفندقى.