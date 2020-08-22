تراند اليوم : العثور على تمساح نيلي بمصرف زراعي في كفر الشيخ

القاهرة - الخليج 365

ظهرتمساح نيلي من النوع المتوسط يبلغ طوله نحو 90 سم في كفر الشيخ بأحد المصارف الزراعية، وتم اصطياده وتسليمه لقسم شرطة دسوق.

وقرر المستشار محمد الزنفلي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لإعداد تقرير بشأنه، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، تمهيدًا لإيداعه بحديقة الحيوان.

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وأعلنت أجهزة الأمن بكفر الشيخ، تكثيف جهودها وجمع المعلومات وتحرياتها عن الحادثة لكشف ملابسات وصول تمساح نيلي إلى أحد المصارف الزراعية في مدينة دسوق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات في ملابسات وجود تمساح في غير مكان تربيته.

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