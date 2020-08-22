تراند اليوم : أساليب جديدة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

وكالات - الخليج 365

يعاني الكثير من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة، و لكن الأطباء ينصحون بتنظيف الفم والأسنان، لأن البكتيريا المتراكمة مُسبِّب شائع للرائحة الكريهة.

واقترح موقع «دويتش فيله» وسائل لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة:

الشاي الأسود يُخفض من رائحة الفم بعكس القهوة، وبالإمكان شرب الشاي الأسود أو غرغرة الفم به.

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يُنصَح بمضغ البقدونس بعد أكل الثوم أو بعد التدخين، فالبقدونس يعمل على تخميد الرائحة الكريهة.

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استخدام الخيط الخاص بتنظيف الأسنان يوميا يعمل على تعقيم الفراغات بين الأسنان ويخلصها من البكتيريا المُسبِّبة للرائحة الكريهة.