تراند اليوم : طبق رمضان الدجاج المحشى المحمر والخضار

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المقادير لتتبيلة الدجاج:

1300 غرام دجاجة، كبيرة

2 ليمون حامض

2 ملعقة صغيره ملح

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1 ملعقة صغيره كمون ناعم

1 ملعقة صغيره فلفل أسود مطحون

لسلق الدجاج::

2 كوب ماء

1 بصلة وسط، مفرومة صغير

4 حب هيل

3 ورق لورا، أي الغار

للحشوة::

3/4 كوب ارز مصري، مغسول ومنقوع فى الماء البارد لمدة 30 دقيقة ومصفى جيدا

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة صنوبر

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150 غرام لحم مفروم ناعم، بدون دهن

1 بصلة صغيرة، مفرومة ناعما

3/4 كوب ماء ساخنة

1 ملعقة صغيره فلفل حلو

1 ملعقة صغيره ملح

1 ملعقة صغيره فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة صغيره قرفة ناعمة

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي، للفرن

1 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم، للفرن

طريقة التحضير

تلوح الدجاجة على عين الغاز قليلاً بواسطة شوكة حتى نزيل اي بقايا للريش لا تزال موجودة.

تدعك الدجاجة بالليمون الحامض جيداً من الداخل والخارج ثم تدعك بخليط الملح، الفلفل الاسود والكمون وتترك فى البراد لمدة ساعتين حتى تتشرب التتبيلة.

لتحضير الحشوة، في قدر على النار نضع الزيت والسمن ثم نحمر الصنوبر قليلاً ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل البصل، نضيف اللحم المفروم ونقلب حتى يجف ماء اللحم.

نضيف 3/4 كوب ماء ساخن ونقلب ثم نضيف الارز ونقلب لمدة 5 دقائق، نضيف الملح، البهار الحلو، الفلفل الاسود والقرفة ونقلب ثم نخفف النار قليلاً حتى انضاج الارز نصف انضاج، نرفعه عن النار ونتركه حتى يبرد.

نبدأ بحشي الدجاجة من الرقبة ثم الداخل ونحشى تحت الاجنحة ونغلق الاماكن المفتوحة بالخيط ( يراعى عدم ملء الدجاجة تماما لان حجم الارز سوف يزيد بعد ذلك).

في قدر واسع، نضع الدجاجة على ظهرها مع كمية من الماء بالكاد تغطيها مع حب الهيل، البصلة المفرومة وورق الغار ونتركها تغلي على نار هادئة حتى يبدأ الدجاج فى النضج.

نخرج الدجاجة من القدر وندهنها من الخارج بواسطة فرشاة بخليط الصلصة والزيت، نضعها في كيس الشواء مع 4 ملاعق من المرق ونغلق الكيس جيدا ثم نعمل به ثقب صغير من اعلى بواسطة دبوس حتى لا ينتفخ كثيرا داخل الفرن نضع الكيس فى صينية الفرن.

تدخل الدجاج المحشى المحمر على الطريقة الفلسطينية الفرن على الشواية حتى تتحمر تماما مع تقليب الكيس اثناء التحمير ثم تخرج من الفرن وتوضع فى طبق التقديم وتقدم.