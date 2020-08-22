تراند اليوم : بالصور .. أبدن طفل في العالم يزن 192 كيلوجرامًا

أندونيسيا - الخليج 365

بدء أبدن طفل في العالم يصل وزنه إلى 192 كيلوجرامًا في الخضوع إلى حمية غذائية قاسية، بهدف التخلص من سمنته.

ويخشى متابعون أن يتأذى الطفل السمين الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، جراء حرمانه من الطعام بصورة كبيرة.

وكان أريا بيرمانا، في إقليم جاوة بإندونيسيا يتناول 5 وجبات يوميًا من الأرز والسمك واللحم والخضراوات وفق ما نقلت صفحة “بيبلز ديلي شاينا” على موقع فيسبوك.

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وانقطع أريا عن الدراسة بعدما بات غير قادر على المشي، فيما تقول والدته إنه يشعر بالجوع في كل وقت وحين حتى أنه يأكل ما يكفي شخصين بالغين.

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ولم يعد الطفل يأكل سوى كمية محدودة من الأرز البني، بعدما قرر والداه أن يخضعاه لحمية يخشى أن تهدد حياته جراء شدتها.